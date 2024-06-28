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Матерацци: если Италия пройдёт Швейцарию, то её путь на Евро может стать как пустое шоссе

Матерацци: если Италия пройдёт Швейцарию, то её путь на Евро может стать как пустое шоссе
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Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци высказался о предстоящем матче национальной команды со Швейцарией в 1/8 финала чемпионата Европы, а также поделился мыслями о потенциальной дальнейшей турнирной сетке. Напомним, встреча состоится в субботу, 29 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фаворитов на Евро больше нет, а обыграть Швейцарию всегда непросто. Якин может рассчитывать на футболистов, которые играют в итальянской, немецкой и английской лигах. Это сбалансированная команда с хорошими игроками и таким вратарём, как Зоммер. Их недооценивают, но они опытны.

В матче с Германией они произвели на меня впечатление своей уверенностью и формой. Однако проблема Италии не может заключаться в Швейцарии. Италия должна подтвердить, что они не являются проблемой.

Если мы пройдём дальше, то дальнейший путь может стать как пустое шоссе. Игрокам лучше не думать об этом, иначе шоссе превратится в узкую тропинку. Мы видели такой путь в 2006 году, когда мы попали на Германию (в 1/2 финала турнира. — Прим. «Чемпионата»). Это выглядит легко, но это не так», — приводит слова Матерацци Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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