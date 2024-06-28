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Орлов: Микаутадзе — потрясающе уверенный игрок. Они с Хвичей готовы забивать любой команде

Орлов: Микаутадзе — потрясающе уверенный игрок. Они с Хвичей готовы забивать любой команде
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о футболисте сборной Грузии Жорже Микаутадзе, который является лучшим бомбардиром Евро-2024 прямо сейчас.

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«Потрясающе уверенный в себе игрок! Удивительная психологическая устойчивость. Посмотрите, как хладнокровно он оба пенальти реализовал. И заметьте, Микаутадзе радовался, но не прыгал от восторга, как ребёнок. Они с Хвичей готовы забивать любому сопернику. Даже в больших сборных есть футболисты, которые с ударной позиции запускают мяч на 30 метров выше ворот. Это значит, что люди психологически неустойчивы. В самый нужный, решающий момент нужна концентрация внимания — то, что свойственно Роналду, Месси. Эти сконцентрированы до самого последнего момента и контролируют свои действия. А когда мяч летит непонятно куда, это всё равно что в хоре кто-то «даёт петуха». Человек не контролирует себя, эмоции перехлёстывают — и голос срывается. А для сборной психологическая устойчивость — это самое главное», — подчеркнул Орлов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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