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Навас: Испания показала, что является серьёзным претендентом на победу на Евро

Навас: Испания показала, что является серьёзным претендентом на победу на Евро
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Экс-футболист «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас высказался о выступлениях сборной Испании на чемпионате Европы — 2024.

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«В группе Испания показала, что является серьёзным претендентом на победу на Евро. Команда провела умную игру против Хорватии, отдав сопернику контроль над мячом и больше играя на контратаках, и добилась великолепного результата. В матче с Италией Испания провела блестящую игру, очень хорошо играя в атаке, прекрасно владея мячом и очень хорошо действуя между линиями и на флангах, а также провела великолепную игру в оборонительной фазе, оставив Италию без шансов забить гол.

В матче с Албанией Испания использовала других игроков, провела отличный первый тайм. Учитывая первые три игры группового этапа, Испания показала, что у неё очень сбалансированная игра и что у неё есть игроки в хорошей форме, такие как Уильямс, Ямаль, Родри или Педри», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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