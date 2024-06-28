Сборная Австрии выиграла 60% матчей под руководством Ральфа Рангника

Национальная команда Австрии выиграла 60% матчей (15 из 25) под руководством немецкого специалиста Ральфа Рангника, сообщает телеграм-канала Opta Sports.

С момента назначения Рангника в сборную Австрии в июне 2022 года выше процент побед среди европейских сборных только у Португалии (73%), Испании (67%) и Нидерландов (64%). Напомним, сборная Австрии под руководством Ральфа Рангника набрала шесть очков в трёх матчах чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Германии. Австрия вышла в плей‑офф турнира с первого места в группе. Австрийцы обошли команды Франции (пять очков) и Нидерландов (четыре очка) и в 1/8 финала встретятся со сборной Турции.

Чемпионат Европы по футболу продлится до 14 июля. Финал турнира состоится на стадионе «Олимпийский» в Берлине.