ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин продлил контракт со сборной России на четыре года

Карпин продлил контракт со сборной России на четыре года
Комментарии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объявил, что продлил контракт с РФС до 2028 года.

«Привет! Это Валера. Главный тренер сборной. Ещё на четыре года», — заявил Карпин в видео, опубликованном пресс-службой сборной России в телеграм-канале.

Напомним, сборную России Карпин возглавил летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине, однако Валерий Карпин остался на посту главного тренера национальной команды.

Материалы по теме
«Может, это последний мой матч в сборной России». Большое интервью с Карпиным
Эксклюзив
«Может, это последний мой матч в сборной России». Большое интервью с Карпиным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android