Орлов провёл аналогии между невыходом из группы Украины на Евро-2024 и СССР на ЧМ-1990

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слухи, что матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 между Словакией и Румынией (1:1) мог носить договорной характер.

«Когда мы говорим договорняк, мы обижаем футболистов. Факты есть? Нет. Я вспоминаю матчи, когда одна команда проигрывала другой, потому что ей это выгоднее было. Это не договорняк, а спортивный интерес. Сама ситуация диктует командам стратегию. Вспоминаю ЧМ-1990. Сборная СССР тогда проиграла в двух первых матчах румынам и аргентинцам. В третьем туре громим Камерун (4:0). Если Аргентина или Румыния побеждают — мы в плей-офф. В середине второго тайма коллеги из Москвы сообщают мне, что аргентинцы открывают счёт. Я обрадовался, начал подогревать: там же Марадона, будут играть на победу! Но как забили, так и пропустили — всего через несколько минут. А почему быстро сравняли? Потому что им позволили это сделать, чтобы спокойно доиграть матч. Обе команды устраивала ничья, и они её сделали. В конце репортажа меня так и подмывало сказать: «Футбольную мафию не остановить и не победить». Может, и хорошо, что не сказал — это же ещё Советский Союз был. Но она всегда существует где-то в футбольном сообществе», — заявил Орлов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.