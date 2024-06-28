ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов провёл аналогии между невыходом из группы Украины на Евро-2024 и СССР на ЧМ-1990

Орлов провёл аналогии между невыходом из группы Украины на Евро-2024 и СССР на ЧМ-1990
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слухи, что матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 между Словакией и Румынией (1:1) мог носить договорной характер.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 1
Румыния
1:0 Дуда – 24'     1:1 Марин – 37'    

«Когда мы говорим договорняк, мы обижаем футболистов. Факты есть? Нет. Я вспоминаю матчи, когда одна команда проигрывала другой, потому что ей это выгоднее было. Это не договорняк, а спортивный интерес. Сама ситуация диктует командам стратегию. Вспоминаю ЧМ-1990. Сборная СССР тогда проиграла в двух первых матчах румынам и аргентинцам. В третьем туре громим Камерун (4:0). Если Аргентина или Румыния побеждают — мы в плей-офф. В середине второго тайма коллеги из Москвы сообщают мне, что аргентинцы открывают счёт. Я обрадовался, начал подогревать: там же Марадона, будут играть на победу! Но как забили, так и пропустили — всего через несколько минут. А почему быстро сравняли? Потому что им позволили это сделать, чтобы спокойно доиграть матч. Обе команды устраивала ничья, и они её сделали. В конце репортажа меня так и подмывало сказать: «Футбольную мафию не остановить и не победить». Может, и хорошо, что не сказал — это же ещё Советский Союз был. Но она всегда существует где-то в футбольном сообществе», — заявил Орлов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024
Материалы по теме
«Якин — выдающийся тренер, а что сделал Тедеско?» Орлов — перед плей-офф Евро-2024
Эксклюзив
«Якин — выдающийся тренер, а что сделал Тедеско?» Орлов — перед плей-офф Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android