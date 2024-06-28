Сборная России пожелала удачи и побед Карпину после продления контракта

Пресс-служба сборной России пожелала удачи и побед главному тренеру Валерию Карпину, с которым накануне был продлён контракт на четыре года.

«Валерий Карпин – главный тренер сборной России до июля 2028! Желаем удачи и побед» — написала пресс-служба российской национальной команды в своём телеграм-канале.

Напомним, сборную России Карпин возглавил летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине, однако Валерий Карпин остался на посту главного тренера национальной команды.