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«Урал» объявил об уходе бразильского форварда Гильерме Шеттине

«Урал» объявил об уходе бразильского форварда Гильерме Шеттине
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Пресс-служба екатеринбургского «Урала» официально объявила об уходе бразильского нападающего Гильерме Шеттине.

«Наш клуб и Гильерме Шеттине расторгли контракт по обоюдному согласию. В «Урале» он отыграл один сезон, в котором провёл 33 официальных матча и забил четыре гола. Благодарим Гильерме за игру в нашей команде и желаем успешного продолжения карьеры!» — говорится в заявлении в телеграмм-канале клуба.

В 2024 году екатеринбургский «Урал» вылетел из Российской Премьер-Лиги впервые за 11 лет. По итогам сезона-2023/2024 клуб занял 14-е место. В стыковых матчах за право остаться в РПЛ «Урал» уступил по сумме двух матчей тольяттинскому «Акрону» и в следующем сезоне будет играть в Мелбет Первой лиге.

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