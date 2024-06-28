«Урал» объявил об уходе бразильского форварда Гильерме Шеттине

Пресс-служба екатеринбургского «Урала» официально объявила об уходе бразильского нападающего Гильерме Шеттине.

«Наш клуб и Гильерме Шеттине расторгли контракт по обоюдному согласию. В «Урале» он отыграл один сезон, в котором провёл 33 официальных матча и забил четыре гола. Благодарим Гильерме за игру в нашей команде и желаем успешного продолжения карьеры!» — говорится в заявлении в телеграмм-канале клуба.

В 2024 году екатеринбургский «Урал» вылетел из Российской Премьер-Лиги впервые за 11 лет. По итогам сезона-2023/2024 клуб занял 14-е место. В стыковых матчах за право остаться в РПЛ «Урал» уступил по сумме двух матчей тольяттинскому «Акрону» и в следующем сезоне будет играть в Мелбет Первой лиге.