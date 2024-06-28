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Валерий Карпин высказался по поводу продления контракта с РФС

Валерий Карпин высказался по поводу продления контракта с РФС
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу продления контракта с РФС. Напомним, ранее стало известно, что Карпин продолжит работу на своём посту до 2028 года.

«Благодарен руководству РФС за доверие и возможность работать с лучшими игроками страны в течение ближайших четырёх лет. Очень надеюсь, что в этом цикле нам предстоят не только товарищеские матчи, но и участие в официальных турнирах.

Для меня важно, что в текущей ситуации я могу прежде всего продолжать работу главным тренером национальной команды России, а также руководить тренерским штабом ФК «Ростов». Хочу поблагодарить РФС и клуб за такую возможность», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Напомним, сборную России Карпин возглавил летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине, однако Валерий Карпин остался на посту главного тренера национальной команды.

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