Геннадий Орлов раскритиковал Тедеско за «бездарную игру» сборной Бельгии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов жёстко раскритиковал сборную Бельгии и её главного тренера Доменико Тедеско за выступление на чемпионате Европы — 2024. По мнению эксперта, на групповом этапе Евро-2024 бельгийцы играли бездарно.

«Бельгия играла бездарно. У них тренер Тедеско — как будто просто дополнительная единица на ставке. Ничего не сделал. Помню, как он метеоритом носился вдоль поля в «Спартаке». Но здесь его авторитета, бэкграунда явно не хватает. Команда абсолютно неуправляемая. И игра не выстроена. Нет её. Хотя футболисты-то приличные. Есть индивидуальные действия Де Брёйне — и всё. Ну что это за команда?» — сказал Орлов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.