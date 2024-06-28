Андрей Червиченко: альтернативы Карпину в сборной России не было

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Напомним, специалист подписал новое соглашение, рассчитанное на четыре года.

«У меня были опасения, что питерский блок не захочет видеть Карпина. Альтернативы Карпину не было. Но не всегда это приводит к правильному решению. Слава богу, что сейчас такого меньше и руководствуются логикой и правильными решениями. Можно только порадоваться, что продолжают работать с Карпиным. Сейчас много безработных тренеров. Все пытаются рассказать, насколько они лучше.

Нет опасений, что Карпин может выгореть. Он из той породы людей, которым нравится работать. Чем больше работы, тем лучше для Карпина», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.