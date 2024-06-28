Колосков: у Карпина есть представление, кто игрок сегодняшнего дня, а кто — завтрашнего

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о продлении контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина с Российским футбольным союзом.

«Когда команда участвует в официальных соревнованиях, есть какие-то этапы. Как правило, контракт заключается на этот этап, а по итогам этого этапа он либо продлевается, либо не продлевается. Сейчас у нас нет таких соревнований. Вполне логично, что не нужно здесь устанавливать дополнительные контрольные отметки с тем, чтобы решать, продлевать контракт или нет.

Руководство РФС чётко заявило, что они ожидают, что к 2030 году мы будем полноценно участвовать во всех международных соревнованиях. В этой связи продление контракта с Карпиным абсолютно логично. И Карпин спокоен, и футболисты спокойны, с которыми у Валерия Георгиевича отличные отношения. Карпин за прошедшее время провёл огромную работу, посмотрел футболистов. У него есть чёткое представление, кто является игроком сегодняшнего дня, а кто — завтрашнего. Всё логично и правильно», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.