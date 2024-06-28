Корнеев считает правильным решение продлить контракт Карпина со сборной России

Бывший футболист Игорь Корнеев считает правильным решение продлить контракт Валерия Карпина со сборной России. Напомним, ранее стало известно, что Карпин продолжит работу на посту главного тренера национальной команды до 2028 года.

«Я думаю, что это правильное решение — продолжать работать с Карпиным в сборной России, учитывая нынешнюю футбольную ситуацию. Тем более «Ростов» продолжает быть не против совмещения работы в клубе и в сборной», — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сборную России Карпин возглавил летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине, однако Валерий Карпин остался на посту главного тренера национальной команды.