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Полузащитник Испании Руис — лучший игрок группового этапа Евро-2024 по версии WhoScored

Полузащитник Испании Руис — лучший игрок группового этапа Евро-2024 по версии WhoScored
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Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис стал лучшим футболистом группового этапа чемпионата Европы — 2024 по версии статистического портала WhoScored.

Испанский полузащитник принял участие во всех трёх матчах группового этапа, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Точность пасов Руиса составила 94%. Портал Whoscored оценил выступления игрока в 8,39 балла (из 10), что является лучшим показателем среди всех футболистов на турнире.

Напомним, Испания заняла первое место в группе В, набрав девять очков в трёх матчах. В 1/8 финала турнира испанцы встретятся с Грузией. Игра состоится 30 июня.

Фабиан Руис играет за сборную Испании с 2019 года. Всего футболист провёл за команду 25 матчей, в которых отметился тремя голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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