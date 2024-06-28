Франк Артига официально возглавил «Химки»

Пресс-служба подмосковных «Химок» в своём телеграмм-канале официально объявила о назначении испанского специалиста Франка Артиги, который ранее возглавлял московскую «Родину», на пост главного тренера команды.

Франк Артига возглавлял «Родину» с января этого года после увольнения Дмитрия Парфёнова. Под руководством испанца команда завершила сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на пятом месте. Команда набрала 55 очков за 34 матча. Ранее специалист долгое время тренировал молодёжные и юношеские команды «Барселоны».

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.