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Сербский защитник «Зенита» Эракович: позор не беспокоит того, у кого нет стыда

Сербский защитник «Зенита» Эракович: позор не беспокоит того, у кого нет стыда
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Футболист «Зенита» Страхиня Эракович, не попавший в заявку сборной Сербии на Евро-2024, выложил пост в социальных сетях. Защитник написал «позор не беспокоит того, у кого нет стыда» на следующий день после вылета Сербии с чемпионата Европы — 2024, сообщает Mondo.

Достоверно неизвестно, связаны ли слова Эраковича с тем, что его не взяли на Евро-2024, однако в Сербии по поводу высказывания защитника «Зенита» разгорелась настоящая дискуссия.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, во вторник, 25 июня, сборная Сербии провела заключительный матч группового этапа Евро-2024, сыграв с Данией. Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Франсуа Летексье. Матч закончился со счётом 0:0. Таким образом, Сербия заняла последнее место в группе C.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

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