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Геннадий Орлов: Модрич столько выиграл — чего его жалеть?

Геннадий Орлов: Модрич столько выиграл — чего его жалеть?
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о неудачном выступлении сборной Хорватии на Евро-2024.

«Слушайте, ну Модрич столько выиграл — чего его жалеть? Не надо жалеть, это игра, один момент. Да, он забил с игры, но всё-таки уже многовато допускает потерь. Даже у своих игроков к Луке были претензии. А вообще команда старовата. Дело даже не в возрасте, по игре хорваты немножко сдали. За тем же Перишичем года три назад гонялись все лучшие клубы Европы, а сейчас его не узнать: выходит на замену, передачи неточные отдаёт. И много было потерь у Модрича — это связано с физической готовностью. Свежей крови в команде не было, молодых-наглых, а вышли играть фамилии. А они уже не те. И это, опять-таки, вопрос к тренеру», — отметил Орлов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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