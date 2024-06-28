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Артём Дзюба показал, как готовится к новому сезону

Артём Дзюба показал, как готовится к новому сезону
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Бывший нападающий сборной России, московского «Локомотива» и «Зенита» Артём Дзюба опубликовал видео, на котором показал, как готовится к новому сезону. Напомним, на данный момент 35-летний футболист находится в статусе свободного агента.

Видео из телеграм-канала Артёма Дзюбы.

Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

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