ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков: результаты Карпина в сборной России говорят, что работа движется правильно

Кирьяков: результаты Карпина в сборной России говорят, что работа движется правильно
Комментарии

Российский специалист Сергей Кирьяков отреагировал на пролонгацию контракта Валерия Карпина со сборной России. Стороны подписали новое соглашение до лета 2028 года.

«Понятно, что сборной нужен тренер. Мы не участвуем в международных соревнованиях, но работа должна продолжаться. Мы должны искать возможности проводить контрольные матчи. Работа Карпина удовлетворяет руководителей РФС. Последние результаты говорят, что работа движется правильно. Будет меняться состав. Пока неизвестно, сколько продлиться наш бан, но мы должны быть готовы в любой момент вернуться. Кандидатура Карпина подходит на пост главного тренера», — сказал Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Президент РФС объяснил решение продлить контракт Карпина со сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android