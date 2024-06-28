Кирьяков: результаты Карпина в сборной России говорят, что работа движется правильно

Российский специалист Сергей Кирьяков отреагировал на пролонгацию контракта Валерия Карпина со сборной России. Стороны подписали новое соглашение до лета 2028 года.

«Понятно, что сборной нужен тренер. Мы не участвуем в международных соревнованиях, но работа должна продолжаться. Мы должны искать возможности проводить контрольные матчи. Работа Карпина удовлетворяет руководителей РФС. Последние результаты говорят, что работа движется правильно. Будет меняться состав. Пока неизвестно, сколько продлиться наш бан, но мы должны быть готовы в любой момент вернуться. Кандидатура Карпина подходит на пост главного тренера», — сказал Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.