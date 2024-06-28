Итальянский журналист рассказал об Иличе, которым интересуется «Зенит»

Итальянский журналист Альберто Джулини, работающий в изданиях Corriere Torino и Toro News, рассказал о полузащитнике «Торино» Иване Иличе, которым интересуется «Зенит». Напомним, ранее в СМИ появилась новость, что российский клуб собирается предложить € 25 млн за трансфер серба.

«Илич — очень талантливый игрок, но его результаты за последние 18 месяцев были слабыми. «Торино» заплатил более 17 млн за его покупку у «Вероны», потому что бывший тренер Джурич действительно хотел заполучить его. Клуб решил купить игрока и надеялся, что Илич поможет команде стать лучше и выйти в еврокубки, но этого не произошло. У него отличная левая нога, но Илича иногда обвиняют в отсутствии самоотдачи. В нескольких матчах полузащитник работал с Самуэле Риччи, это два игрока, которые всегда хотят владеть мячом.

Теперь «Торино» должен решить, что делать с Иличем: его игра была слабой, но он всё ещё молодой талантливый игрок. 25 млн — очень хорошее предложение, и «Торино» может решить продать игрока, ведь на такой же позиции находится и Гинейтис, обладающий огромным талантом. Ваноли обсудит с клубом, как найти наилучшее решение», — сказал Джулини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.