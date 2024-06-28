Whoscored объявил символическую сборную группового этапа Евро-2024

Статистический портал Whoscored на своём официальном сайте представил символическую сборную группового этапа чемпионата Европы — 2024.
Лучшим игроком года стал полузащитник сборной Испании Фабиан Руис, получивший оценку 8,39.
Фото: WhoScored
Полностью символическая сборная группового этапа Евро-2024 по версии Whoscored выглядит следующим образом:
Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия, 7,75).
Защитники: Йозуа Киммих (Германия, 7,39), Пепе (Португалия, 7,22), Яка Бийол (Словения, 7,33), Марк Кукурелья (Испания, 7,68).
Полузащитники: Тони Кроос (Германия, 7,45), Фабиан Руис (Испания, 8,39), Кевин Де Брёйне (Бельгия, 7,6).
Нападающие: Джамал Мусиала (Германия, 7,77), Коди Гакпо (Нидерланды, 7,8), Килиан Мбаппе (Франция, 7,56).