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Геннадий Орлов объяснил, почему Эмери и Якин не добились успеха в «Спартаке»

Геннадий Орлов объяснил, почему Эмери и Якин не добились успеха в «Спартаке»
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему иностранные тренеры Унаи Эмери и Мурат Якин не добились успеха в московском «Спартаке».

«Во-первых, игроки у них были невысокого уровня. В «Спартаке» же ещё и Лаудруп был, и Невио Скала, который прекрасную «Парму» в Италии создал. Ты потерпи, дай хотя бы год тренеру поработать. Но, к сожалению, тогда в «Спартаке» тренеров меняли как перчатки. А потом, тренер — это творческая профессия. Они тоже совершенствуются. Сейчас институты, университеты физкультуры ежегодно плодят сотни, тысячи специалистов, но ни один из них не выходит настоящим тренером. Это точечная профессия — подготовить можно только до определённого уровня. А дальше каждый делает себя сам», — сказал Орлов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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