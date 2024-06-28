Вратарь Грузии Мамардашвили получил наивысшую оценку за игру на групповом этапе Евро-2024

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили показал лучший индивидуальный перформанс на групповом этапе чемпионата Европы — 2024. WhoScored оценил игру грузинского голкипера в матче 2-го тура с Чехией в 9,5 балла. На втором месте в рейтинге оказался нападающий Нидерландов Коди Гакпо, которому дали 8,8 балла за игру с Польшей.

Напомним, в среду, 26 июня, сборная Грузии обыграла Португалию (2:0) в матче 3-го раунда группового этапа Евро-2024. Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля.

Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.