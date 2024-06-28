ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Итальянские тренеры отметились уникальным достижением на Евро-2024

Итальянские тренеры отметились уникальным достижением на Евро-2024
Комментарии

Чемпионат Европы — 2024 стал первым Евро в истории, на котором более двух тренеров одной национальности прошли групповой этап и вышли в раунд плей-офф, сообщает Opta Sport.

На Евро-2024 сразу четыре итальянских специалиста вывели свои команды в 1/8 финала. Лучано Спаллетти вместе с Италией набрал четыре очка и занял второе место в группе В, сборная Бельгии под руководством Доменико Тедеско стала второй в группе Е, Словакия, которую возглавляет Франческо Кальцона, вышла в плей-офф с третьего места в Группе Е, а Турция по руководством Винченцо Монтеллы стала второй в группе F.

Напомним, первые матчи плей-офф турнира состоятся 29 июня. Последние — 2 июля. 5 и 6 июля состоятся игры четвертьфинала, 9 и 10 — полуфинала. Решающий матч пройдёт 14 июля.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
Материалы по теме
Матерацци: если Италия пройдёт Швейцарию, то её путь на Евро может стать как пустое шоссе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android