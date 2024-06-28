Французский «Брест» ведёт переговоры с «Зенитом» по поводу аренды Изидора — L’Équipe

Французский футбольный клуб «Брест» ведёт переговоры с санкт-петербургским «Зенитом» по поводу аренды нападающего Вильсона Изидора. Об этом сообщает L’Équipe.

Напомним, ранее появилась информация, что 23-летний французский нападающий Вильсон Изидор близок к уходу из «Зенита». Отмечалось, что сине-бело-голубые ищут варианты усиления атаки, поэтому клуб готов расстаться с Изидором.

В завершившемся сезоне-2023/2024 Изидор принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. В общей сложности нападающий провёл на поле 920 минут. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.