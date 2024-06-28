«У футболистов должны быть принципы». Кечинов — о Соболеве в «Зените»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном переходе нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

— Мне не верится, что Соболев уйдёт в «Зенит». Исходя из того, что я читал в интервью, в «Зенит» он не перейдёт. Поэтому это какая-то утка. Что касается его недовольства на тренировках, то, может, и что-то не устраивает в данный момент. Но я не думаю, что Соболев прямо желает перейти в «Зенит».

— Вы будете шокированы, если Соболев в итоге окажется в «Зените»?

— Меня уже ничего не удивит и не шокирует. Но у футболистов должны быть принципы и моменты, что нельзя перешагивать через это. Мне не верится, что Соболев перейдёт в «Зенит», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.