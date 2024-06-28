Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024 накануне старта матчей плей-офф

Суперкомпьютер Opta определил главного фаворита чемпионата Европы — 2024 накануне старта матчей 1/8 финала.
Так, Opta считает, что главным претендентом на победу на Евро-2024 является сборная Англии (20%). В тройку главных фаворитов попали также национальные команды Испании (17,2%) и Германии (15,8%). Сборной Грузии на победу на чемпионате Европы — 2024 дают 0,3% — меньше, чем кому бы то ни было.
Напомним, в 1/8 финала Евро-2024 между собой сыграют следующие сборные:
Испания — Грузия;
Германия — Дания;
Португалия — Словения;
Франция — Бельгия;
Румыния — Нидерланды;
Австрия — Турция;
Англия — Словакия;
Швейцария — Италия.
Чемпионат Европы по футболу продлится до 14 июля. Финал турнира состоится на стадионе «Олимпийский» в Берлине.