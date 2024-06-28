Геннадий Орлов: сербы стали жертвами раздрая внутри команды на Евро-2024

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о выступлении сборной Сербии на Евро-2024.

«Я не могу назвать сборную Сербии разочарованием. Соотношение сил, тренерского ума, исполнительского мастерства, подбора игроков — вот какие критерии должны присутствовать при оценке. У сербов способные футболисты, но они не организованы. Стойкович был выдающимся футболистом, но как тренер себя сейчас не проявил. Заявление капитана Тадича после первого тура о многом говорит. Обо всём нужно договариваться на берегу. А когда ты уже вышел в плавание, у тебя должна быть вышколенная команда, в которой каждый знает свой манёвр, и есть баланс в игре. У сербов этого не было. Они тоже жертвы раздрая внутри команды. Не было у них боевой дружины. Нет тренера, способного их всех объединить. Пока нет», — отметил Орлов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.