Гладилин: если Соболев не хочет оставаться в «Спартаке», надо отпускать его в «Зенит»

Бывший российский футболист Валерий Гладилин высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

«Что касается возможного перехода Соболева в «Зенит», то шаблоны, по которым нельзя переходить в команду принципиального соперника, остались в прошлом. Здесь вопрос в другом, если это не слухи, то официальные лица должны об этом заявить. Если действительно есть предложение от «Зенита» по Соболеву, а у футболиста нет желания оставаться в клубе, то надо идти ему навстречу, отпускать его и брать деньги. Это нормальный профессиональный подход. «Спартак» на эти деньги купит того, кто хочет играть за них.

Если говорить о мнении болельщиков «Спартака» на этот трансфер, то они всегда будут за то, чтобы спартаковцы оставались в своём клубе. Но в «Зенит» уже уходил Бакаев, ещё были похожие трансферы. Из «Реала» в «Барселону» тоже переходили. Да, негатив к Соболеву от болельщиков будет, но это происходило и всегда останется», – сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.