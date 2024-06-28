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Генич рассказал, как ему удалось предсказать гол Мбаппе с пенальти на Евро-2024

Генич рассказал, как ему удалось предсказать гол Мбаппе с пенальти на Евро-2024
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Известный футбольный комментатор Константин Генич рассказал, как ему удалось предсказать гол нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе с 11-метровой отметки в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Польшей (1:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Мбаппе – 56'     1:1 Левандовски – 79'    

— Ты предсказал гол Мбаппе с пенальти.
— Да, ну это чуйка, вот чисто угадайка была. Я прекрасно понимал скорость сборной Франции, я понимал, что Дембеле на скорости умеет, хороший дриблинг показывает. Тот же Мбаппе может на скорости войти в штрафную, а для Польши это был третий матч, и определённая усталость накопилась, поэтому кто-то неосторожно мог ножку выставить, и, соответственно, здесь я просто угадал, ну и я знал, что Килиан Мбаппе бьёт пенальти, поэтому, ну, немножечко повезло, — сказал Генич в интервью YouTube-каналу «Мосс».

В трёх матчах группы D французы набрали пять очков и вышли в плей-офф со второго места. В 1/8 финала сборная Франции сыграет с Бельгией. Матч состоится 1 июля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 мск.

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