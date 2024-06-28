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Константин Генич рассказал, что его удивило на групповом этапе Евро-2024

Константин Генич рассказал, что его удивило на групповом этапе Евро-2024
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Известный российский комментатор и журналист Константин Генич рассказал, что его удивило на групповом этапе чемпионата Европы — 2024.

— Закончился групповой этап чемпионата Европы, и понятно, что тебя удивить чем-то трудно. Тебя этот чемпионат Европы чем-то, кроме отдельных результатов, удивил?
— Ну разумеется, я не буду, наверное, здесь каким-то уникальным в плане удивлений. Конечно, большое количество автоголов, это первое удивление. Удивление — большое количество забитых мячей с дальней дистанции. Это то, что на поверхности. Удивление, что ни одного за весь групповой турнир не забито мяча со штрафных, хотя говорят, что мячи-летуны. Удивляют низкого качества газоны. В такой продвинутой стране, как Германия, с такими стадионами, чтобы газон не соответствовал и это вызывало нарекания, это, пожалуй, удивляет. В остальном удивляет, что не сильно и не ярко проявляют себя суперзвёзды на этом чемпионате, вокруг которых очень много разговоров, очень много ожиданий и никто толком за групповой турнир себя по-настоящему ярко не проявил.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Ну остальные удивления это со знаком плюс. Наверное, для тех, кто не знал, что за вратарь Мамардашвили в сборной Грузии. И кто не следил за чемпионатом Испании, наверное, открыли для себя этого вратаря. Ну вот, пожалуй, из таких удивлений, здесь и сейчас, это всё, — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Мосс».

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