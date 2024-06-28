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Генич высказался о большом количестве автоголов на Евро-2024

Генич высказался о большом количестве автоголов на Евро-2024
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Известный российский комментатор и журналист Константин Генич высказался о большом количестве автоголов на Евро-2024 на групповом этапе чемпионата Европы — 2024.

«Если каждый гол отдельно разбирать, это уже прямо можно открывать форточку, это будет душновато, и это будет не очень интересно. Я, кроме вот так сложилось и так бывает, аргументов не вижу. Ну вот реально, понятна ошибка индивидуальная защитника турецкой команды, когда он катит мяч в створ, но это базовые вещи, здесь несогласованность. Да, ну такое бывает, мы увидели это на большом турнире.

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И есть прописные вещи, не катить мяч назад вратарю. Ну вот так сложилось. Все остальные автоголы, это где-то может быть постоянное давление на штрафную, постоянные прострелы, удары, небольшой рикошет. Где-то вратарь в ситуации, когда ты ждёшь, что он поймает мяч, отбивает и попадает в защитника, как например это произошло в игре у чехов, как эта досадная случайность произошла в игре у албанцев против сборной Хорватии.

Поэтому здесь просто мы констатируем, как фактуру, что слишком много автоголов, но проводить какую-то тенденцию и какую-то закономерность здесь я бы не стал», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Мосс».

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