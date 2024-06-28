Кечинов: РФС правильно сделал, что продлил контракт с Карпиным

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на пролонгацию контракта Валерия Карпина со сборной России. Стороны подписали новое соглашение до лета 2028 года.

«В данный момент РФС правильно сделал, что продлил контракт с Карпиным. У нас нет никаких официальных соревнований. Ничего страшного, что Валерий Георгиевич будет совмещать «Ростов» и сборную России. Сейчас это не так ощутимо и болезненно. Когда нас подпустят к официальным соревнованиям, такая ситуация уже будет неприемлемой», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборную России Карпин возглавил летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине, однако Валерий Карпин остался на посту главного тренера национальной команды.