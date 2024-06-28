Танасиевич — о Сербии на Евро-2024: как всегда — ожидали одно, а получили другое

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич, ныне работающий скаутом московского клуба, прокомментировал выступление сборной Сербии на групповом этапе чемпионата Европы — 2024. Напомним, национальная команда Сербии заняла последнее место в группе С, набрав два очка, и не смогла выйти в плей-офф турнира.

«Не назвал бы это проклятием. У нас действительно была не самая сильная группа, но при этом самая скучная. В каждом матче главный тренер выбирал разный стартовый состав, постоянно менял сочетания. С Англией вышли в два нападающих, при этом Влахович опускался на правый полуфланг, где он никогда не играл. Некоторые тактические идеи совсем непонятны. С Данией была нужна только победа, но в первом тайме мы закрылись. Во втором, видимо, хотели атаковать. Но ничего не вышло. Некоторые лидеры были явно недовольны происходящим. Тот же Влахович не показал и 10% своих возможностей. Как всегда – ожидали одно, а получили другое», — приводит слова Танасиевича «РБ Спорт».

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Напомним, первые матчи плей-офф турнира состоятся 29 июня. Последние — 2 июля. 5 и 6 июля состоятся игры четвертьфинала, 9 и 10 — полуфинала. Решающий матч пройдёт 14 июля.