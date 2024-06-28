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Экс-тренер «Ювентуса» Аллегри может возглавить сборную Сербии

Экс-тренер «Ювентуса» Аллегри может возглавить сборную Сербии
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Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри может возглавить национальную команду Сербии, сообщает Tuttosport.

Напомним, Аллегри покинул «Ювентус» в мае этого года. Под его руководством туринская команда провела 149 матчей во всех турнирах, в которых 80 раз победила, 34 раза сыграла вничью и 35 раз уступила. Отметим, что во вторник, 25 июня, сборная Сербии провела заключительный матч группового этапа Евро-2024, сыграв с Данией. Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Франсуа Летексье. Матч закончился со счётом 0:0.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Таким образом, Сербия заняла последнее место в группе C. Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

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