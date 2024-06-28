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Константин Генич назвал лучшего игрока группового этапа Евро-2024

Константин Генич назвал лучшего игрока группового этапа Евро-2024
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Известный футбольный комментатор Константин Генич назвал лучшего игрока группового этапа чемпионата Европы — 2024.

«Напрашивается Микаутадзе, потому что в каждом матче обязательно делал результативные действия. Марсель Забитцер. Думаю, что в каждом матче мы все в восторге от сборной Австрии. От системы подготовки, от методики Ральфа Рангника. Они действительно играют не как сборная, а как клуб.

И в этом нет ничего удивительного, этому есть очень лёгкое и понятное объяснение. Все игроки прошли «Зальцбург», «Лейпциг», и если даже не прошли, они всё равно всю эту методику, видимо, очень быстро прочувствовали и приняли. И в этой команде есть абсолютно незаменимые элементы, они не только правильно играют, не только быстро, но они какие-то мегавыносливые, я не знаю, насколько их хватит.

Вот Марсель Забитцер в каждом матче действительно очень круто смотрелся на групповой стадии, даже в проигранном с Францией. Если вспомнить момент, который был у Баумгартнера, именно Забитцер сделал хорошую, из неудобной ситуации, скидку, когда Баумгартнер мог забить. Я думаю, что Забитцер вполне претендент на лучшего игрока группового турнира», — сказал Генич в выпуске на YouTube-канале «Мосс».

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