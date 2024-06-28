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Комментатор Орлов назвал самую большую проблему сборной Италии на Евро-2024

Комментатор Орлов назвал самую большую проблему сборной Италии на Евро-2024
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов назвал самую большую проблему сборной Италии на чемпионате Европы — 2024.

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«Спаллетти повезло. Этот гол секунд за 30 до конца — просто чудо. Как ни странно, сборной Италии не хватает мастерства. И нет нападающих! Даже Кьеза неточно бьёт по воротам, удар не поставлен. Когда они выигрывали прошлый чемпионат Европы, у Манчини набор исполнителей был лучше, и игра более сбалансированная. И оборона была, и нападающие забивали. А здесь вообще атаки нет. Нет завершающих ударов. Скамакка появился — это просто дикость. Потом, нет ни одного футболиста «Ювентуса» — это говорит о серьёзных проблемах самого титулованного клуба Италии. Вратарь-то у них потрясающий, один из сильнейших. Но сильнейшим на этом чемпионате Европы Доннарумма не станет — потому что до финала не доиграет. Там будут другие добиваться призов», — сказал Орлов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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