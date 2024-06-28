Генич назвал сборную Грузии лучшей командой группового этапа Евро-2024

Известный российский комментатор и журналист Константин Генич назвал лучшие сборные группового этапа Евро-2024.

«Лучшая команда группового этапа? Ну, просится Испания, конкурирует Австрия, но по эмоциям, конечно, Грузия. Потому что от Испании скорее ждали, от Австрии предполагали, а Грузия влюбила в себя, мне кажется, любого нейтрального болельщика. Самоотдачей, командой, эмоциями, и тот редкий случай, когда действительно тренеру, не знаю как, это же не самое талантливое поколение грузинских футболистов, удалось донести им, что футбол это не только игра с мячом, но ещё и игра без мяча. И очень многое зависит не только от удачи, а ещё и от дисциплины. Делайте всё правильно, а дальше будь как будет, но тоже есть хорошее футбольное изречение, делай правильно — и ты не ошибёшься. Поэтому, мне кажется, Испания и Австрия, это было бы слишком банально, я назову лучшей командой группового турнира Грузию», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Мосс».