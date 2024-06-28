Генич: у Германии прекрасный шанс сойти с дистанции уже в 1/8 финала Евро

Известный российский журналист и комментатор Константин Генич высказался о выступлениях сборной Германии на Евро-2024.

«Мне Германия вообще не нравится, честно скажу. Это я говорю перед тем, как буду комментировать матч Германии и Дании. И мне кажется, у немцев прекрасный шанс сойти с дистанции уже в одной восьмой. Весь флёр вот этой красивой победы над Шотландией 5:1 очень быстро рассеялся, как только чуть более выстроенная Венгрия появилась и ещё более выстроенная и колючая, неприятная, кусачая Швейцария. Дания чем-то напоминает Швейцарию.

На мой взгляд, это самый слабый состав сборной Германии, который я видел вообще на больших турнирах за последнее время, ну на мой взгляд. Можно сколько угодно смотреть Бундеслигу, восхищаться Байером, который выходит на замену из «Хоффенхайма», восхищаться какими-то другими ребятами. Там Ундав, Миттельштедт, но это вот ребята, которые себя проявили в этом сезоне. Но моя проблема, что я их не знаю, и, наверное, моя проблема, что я в них не очень верю, и в основном ориентируюсь, наверное, на имена», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Мосс».