ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Колумбия — Коста-Рика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич выбрал де ла Фуэнте из сборной Испании лучшим тренером группового этапа Евро-2024

Генич выбрал де ла Фуэнте из сборной Испании лучшим тренером группового этапа Евро-2024
Комментарии

Известный российский комментатор и журналист Константин Генич рассказал, кого считает лучшим тренером группового этапа чемпионата Европ — 2024. Он выделил главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте.

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024

— Лучший тренер?

— Ну, тоже, наверное, хочется Вилли Саньоля отметить, потому что мало кто ждал. Если уж совсем идти против толпы, то можно назвать Гарета Саутгейта. Хочется назвать де ла Фуэнте, потому что единственная команда, которая девять очков набрала и три победы одержала — это Испания. Ещё при этом ничего не пропустили, хотя пенальти привезли в свои ворота и могли пропустить от Хорватии.

Назову де ла Фуэнте, пусть тренер будет в команде, которая одержала три победы, — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Мосс».

Материалы по теме
Генич назвал сборную Грузии лучшей командой группового этапа Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android