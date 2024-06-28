Генич выбрал де ла Фуэнте из сборной Испании лучшим тренером группового этапа Евро-2024

Известный российский комментатор и журналист Константин Генич рассказал, кого считает лучшим тренером группового этапа чемпионата Европ — 2024. Он выделил главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте.

— Лучший тренер?

— Ну, тоже, наверное, хочется Вилли Саньоля отметить, потому что мало кто ждал. Если уж совсем идти против толпы, то можно назвать Гарета Саутгейта. Хочется назвать де ла Фуэнте, потому что единственная команда, которая девять очков набрала и три победы одержала — это Испания. Ещё при этом ничего не пропустили, хотя пенальти привезли в свои ворота и могли пропустить от Хорватии.

Назову де ла Фуэнте, пусть тренер будет в команде, которая одержала три победы, — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Мосс».