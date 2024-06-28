Константин Генич дал прогноз на все матчи 1/8 финала Евро-2024

Известный российский журналист и комментатор Константин Генич дал прогноз на матчи 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.

— Костя, небольшой аттракцион. У тебя шикарная чуйка. Давай это сделаем. Поехали с 1/8 финала. Испания против Грузии.

— Победа Испании с минус полтора. Ну, я думаю, что где-то будет 3:0.

— Отлично. Германия против Дании.

— 1:1 в основное время. Дальше дополнительные и серии пенальти. Нойер против Шмейхеля, Дания пройдёт дальше.

— Сенсация для кого-то, хотя, опять же, под этим хорошая база. А Португалия и Словения?

— Максимально уверенно 3:0, я думаю, что такие команды, как Словения, Румыния, Словакия, они выполнили задачу, вышли из группы. У них это такой last dance. Швейцария, Австрия, эти команды ещё могут вполне в четвертьфинал выйти.

— Франция — Бельгия.

— Победа Франции 3:1. Ну, один, я не знаю, вообще забьёт Бельгия, не забьёт с такой-то атакой. Думаю, что минимум дубль Мбаппе. Такая оборона…

— Румыния — Нидерланды.

— Знаешь, мне понравилась сборная Нидерландов в первых двух матчах. И что с ними произошло с Австрией, особенно в первом тайме… Вообще просто со слезами можно было только смотреть. Ну румыны тоже вот примерно из категории команд как Словения, которые вышли из группы, нарадовались, напрыгались. Поэтому Румыния упрётся, безусловно, но Нидерланды выиграют, думаю, 2:0.

— Австрия – Турция.

— Если Австрия сумеет так же двигаться, как они это продемонстрировали на групповой стадии, то австрийцы должны выигрывать. Думаю, что 2:1 Австрия выиграет.

— Англия – Словакия.

— 1:0. Абсолютно нормально, Гарри Кейн, ну, может быть, 2:0, со стандарта какой-нибудь воткнут ещё, но Словакия не забьёт.

— А Швейцария — Италия?

— Вот это самый сложный матч, мне кажется, для прогноза. Ну, чуть сложнее, чем Бельгия — Франция. Потому что сердцем, душой, эмоциями хочется симпатизировать итальянцам. Они живые, они прямо вот такие настоящие. А в Швейцарии вот рельсовая команда, она по лекалам таким вот. Выстроились, побежали, подстраховали, запрессинговали, наказали. Но при этом состав у сборной Швейцарии точно не слабее, чем у Италии. И здесь всё будет решать индивидуальное мастерство. Проход Швейцарии, — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Мосс».