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Гладилин: невозможность совмещения работы Карпина в сборной России и «Ростове» – туфта

Гладилин: невозможность совмещения работы Карпина в сборной России и «Ростове» – туфта
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на продление контракта Валерия Карпина со сборной России.

«Карпин – идеальный и лучший вариант для сборной России. Человек знает футбол, амбициозный, готов работать в интересах российского футбола. Он не меркантильный, его не финансы интересуют, а нужна цель, к чему готовить команду, но пока её нет. Он знает, как идти вперёд, у него опытный штаб. Продление контракта с Карпиным – правильное и мудрое решение Дюкова.

Совмещение двух постов не смущает. В «Ростове» Карпин получает практику. Работа в сборной – немного другая специфика. Селекцию в основном проводит тренерский штаб, остаётся провести сборы. Совмещение не влияет на это. Всё это туфта, что нельзя совмещать, кто-то себе вбил это в голову», – сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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