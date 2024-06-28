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Геннадий Орлов: Мурат Якин — выдающийся тренер

Геннадий Орлов: Мурат Якин — выдающийся тренер
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил действующего главного тренера сборной Швейцарии Мурата Якина, который ранее возглавлял московский «Спартак».

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«У Швейцарии очень сбалансированная команда. Якин — выдающийся тренер. Ведь у него игроки, скажем так, не первого десятка. Но организация игры, дисциплина, самоотдача — на высшем уровне. У них один за всех и все за одного — вот это команда. И она же такая многонациональная. Джака, капитан, албанец. У самого Якина турецкие корни, а его все понимают. Как они нашли общий язык? Разное происхождение, психология — зато футбольный менталитет един. И второй турнир подряд они выступают здорово», подчеркнул Орлов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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