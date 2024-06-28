Сёмин: Хвиче не стоит переходить в «Реал», а в «ПСЖ» для него есть место

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями о будущем вингера сборной Грузии и итальянского «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Кварацхелия давно выступает на высоком уровне. Хвича ведь уже был признан лучшим игроком итальянского чемпионата. Возможно, ему будет сложно оставаться в «Наполи». Сложность во многом в том, что клуб часто меняет тренеров. Лучше него никто не знает, оставаться ему или переходить в другой клуб.

Сможет ли потянуть уровень «Реала»? В Мадриде на этой позиции уже есть игрок. Думаю, ему не стоит переходить в «Реал». Зачем ему туда идти? А в «ПСЖ» для него место есть, туда можно будет и перейти. Этот вариант можно рассмотреть. Сейчас ему нужен переход, который продвинет его дальше в профессиональном плане», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, Кварацхелия стал игроком «Наполи» летом 2022 года. В минувшем клубном сезоне вингер принял участие в 48 матчах итальянского клуба во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.