«Мы должны быть выше этого». Созин — о словах Фетисова про показ Евро

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал высказывание двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова, который заявил, что считает предательством трансляцию матчей чемпионата Европы — 2024 по футболу в России.

«Фетисов – глыба. Человек с неприкасаемым авторитетом. Но мне сложно понять его слова про то, что в России не стоит показывать чемпионаты мира и Европы. Не знаю, как к этому отнестись.

Смотрите, Россия с самого начала отстранений говорила о том, что мы – вне политики. И люди в самых высоких эшелонах власти повторяют это до сих пор. Мы заявляем о себе так, Россия позиционирует себя так – выше отстранений, выше смешивания спортивных соревнований и политических вопросов. И здесь человек такого уровня, спортсмен с большой буквы говорит, что показывать чемпионат Европы нельзя. Почему? Это крупнейший турнир. Зачем мы сами смешиваем политику со спортом? Мы должны быть выше этого.

Чем нам себя радовать, чемпионатом Северной Кореи? Чем радовать себя туристам, которые едут в Россию? А что делать с Копой, тоже запретить? Даже не хочется об этом раздумывать.

Люди в России имеют право смотреть лучшее. Смотреть то, что они хотят. Нам не нужен лжепатриотизм, нам нужно, чтобы люди были довольны: и когда они смотрят лучшие соревнования – так и происходит. При этом, если кто-то по любым причинам не хочет смотреть эти соревнования – у него есть выбор. Так что, несмотря на огромное уважение к Фетисову как к личности и спортсмену, мне сложно понять и принять его точку зрения. Мы большая страна, с людьми, которые достойны лучшего», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.