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Капитан Нидерландов ван Дейк: если мы продолжим в том же духе, то нас не будет на Евро

Капитан Нидерландов ван Дейк: если мы продолжим в том же духе, то нас не будет на Евро
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Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк отреагировал на критику в адрес национальной команды, а также высказался об игре команды в матче с Австрией (2:3) в 3-м туре чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 3
Австрия
0:1 Мален – 6'     1:1 Гакпо – 47'     1:2 Шмид – 59'     2:2 Депай – 75'     2:3 Забитцер – 80'    

«Я прекрасно понимаю критику. Я не глуп, я также знаю, что могу играть лучше и что должен быть лучше, и именно над этим я работаю. С Австрией я сыграл не лучший свой матч. Это влияет на меня, но я также думаю, что в целом всё может и должно быть лучше. Вся команда не справилась, но я в первую очередь смотрю на себя. Я мог бы принести гораздо больше.

Возможно, мы переоцениваем себя. Нам нужно было многое сказать и многое проанализировать. В матче с Австрией всё пошло совсем не так. Всё было очень плохо. Мы говорили о многих аспектах, теперь мы должны показать это. Всё пошло не по тактике. В основном это было связано с желанием победить. Об этом не нужно говорить с тренерами, это должны делать сами игроки. Так что мы поговорили об этом, даже с резкими словами.

Это было довольно наглядно, но если мы продолжим в том же духе, то у нас больше не будет здесь дел. Всё должно измениться быстро, иначе мы будем сидеть дома и думать о том, что могло бы быть. А мы этого не хотим», — приводит слова ван Дейка Reuters.

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