Геннадий Орлов назвал три лучшие команды Евро-2024 по игре

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов назвал три лучшие сборные на чемпионате Европы — 2024 в игровом плане.

— Только Испания не пропустила ни мяча и не потеряла ни очка в группе. Теперь она фаворит №1?

— Конечно. Уже в 1-м туре было видно, что испанцы — фавориты. Они любят контролировать мяч. И пока никто ничего лучшего в футболе не придумал. Пеп Гвардиола как с «Барселоны» начал всех громить, так и продолжает в «Манчестер Сити». Во всех клубах у него во главе угла контроль мяча. И сборная Испании действует в схожей манере. Скажите, кто у вас хавбеки, и мы скажем, что у вас за команда. А в сборной Испании в центре поля порядок: Родри, Педри, Руис.

Сейчас по игре фавориты — Испания, Португалия и, потенциально, Франция. Но у французов тоже есть проблемы. Не зря пишут о мбаппезависимости сборной — она есть. Килиан — звезда, но не эгоист, он готов быть и командным игроком. Мбаппе чуть травма сбила, а остальные нападающие играют неважно. У испанцев в этом отношении картина получше: есть потрясающий Уильямс; Мората стал собраннее и дисциплинированнее. Ну и 16-летний Ямаль может стать героем решающих матчей, может быть, даже финального. Это будет чудо. В викторинах был такой вопрос: «Остров, который сам говорит о своих размерах?» Ответ: Ямал. А он — Ямаль. По возрасту мал, но уже — о-го! Большой футболист растёт, — сказал Орлов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.