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Газзаев — о Карпине: с Капелло тоже заключили контракт на четыре года

Газзаев — о Карпине: с Капелло тоже заключили контракт на четыре года
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев отреагировал на решение РФС продлить контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

– РФС продлил с Карпиным контракт на четыре года. Не слишком долгий срок?
– Сложно сказать. Чаще всего федерации подписывают с тренерами сборных контракт на два года. Так срок соглашения покрывает отбор на чемпионат мира или чемпионат Европы и сам турнир. Если тренер показывает хороший результат, то соглашение с ним продлевают уже после крупного форума. Четыре года — это, мягко говоря, долговато. Думаю, РФС немного погорячился, подписав контракт на долгий срок. Я поддерживаю само решение оставить Карпина у руля национальной команды, но четырёхлетний срок мне кажется долгим. У нас уже был негативный опыт работы с Фабио Капелло, с которым наша федерация тоже заключила контракт на четыре года, но в итоге из этого времени Капелло проработал всего лишь год. Как видим, история нас ничему не учит, — приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, ранее стало известно, что Валерий Карпин продолжит работу на своём посту до 2028 года. Сборную России Карпин возглавил летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине, однако Валерий Карпин остался на посту главного тренера национальной команды.

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