Орлов: у нас один тренеришкой в «Спартаке» Эмери называл. А они с Якином успехов достигают

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался об успехах бывших тренеров «Спартака» - Унаи Эмери и Мурата Якина.

«У нас один тренеришкой в «Спартаке» главного называл. А эти ребята — что Якин, что Эмери — вон каких успехов достигают. Это говорит о том, что Роману и Артёму (Широкову и Дзюбе. — Прим. «Чемпионата») пока ещё не дотянуться до футбольной компетенции. Есть такое шоу «Это футбол, брат». У них хороший подбор экспертов, которым веришь: подтверждают своё мнение доводами. Но после 1-го тура они очень сильно засомневались в Роналду. У него была ошибка, но Криштиану всё равно ведущий игрок команды и ещё сделает результат. Он и не должен забивать по три-пять мячей — Роналду играет на команду. Футбол — это же командная игра.

Вот вы вспомнили Широкова, был Дзюба с «тренеришкой». Если бы ещё Анчелотти такое сказал, я бы понял. Ребята, но вы же сами не были тренерами, чтобы так уничижительно о них отзываться. Я иногда смотрю английскую передачу, которую Линекер ведёт. Сам-то он не был мировой звездой, но иногда такое пробрасывает, что диву даёшься. Моё мнение: оценка тренеров должна быть более сдержанной. Почему мы так говорим про Абаскаля или Тедеско? Так они же сами нигде не играли и ничего не имеют в своём послужном списке. Их и оценивают все подряд. Но у меня как у опытного комментатора мягкое пожелание к коллегам, участникам шоу-программ: деликатнее относиться к вопросам тренерского мастерства и искусства. Нельзя ставить себя на один уровень с топ-тренерами, если ты не был в его шкуре. Бережнее относитесь к профессии тренера. Те специалисты, которые достигают успеха, — это великие люди. Кинорежиссёров много, а выдающихся — мало. Так и с тренерами», — сказал Геннадий Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.