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Канчельскис: Англия очень скучно сыграла две игры, но задачу минимум на Евро выполнила

Канчельскис: Англия очень скучно сыграла две игры, но задачу минимум на Евро выполнила
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис выказался о выступлении сборной Англии на Евро-2024.

«Англия очень скучно сыграла две игры, но задачу минимум выполнила. Когда будут играть на вылет, будет интереснее. Ответственность перед ними большая. На бумаге каждый год Англия лучше выглядит. Они никогда не выигрывали чемпионат Европы, на сборную идёт большое давление со стороны прессы и болельщиков. Во главу ставится результат, который пока есть. Бывают такие игры, когда всё плохо, но важны победы», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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